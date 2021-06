Immagini radiologiche e referti scaricabili direttamente dal web. L’iniziativa è promossa da ASST Mantova, fra le prime in Lombardia, per andare incontro al cittadino, riducendo code e disagi. Si raggiunge così l’obiettivo della dematerializzazione e si offre al paziente la comodità di poter reperire la documentazione online, senza doversi spostare.

Referti e immagini saranno infatti pubblicati su una piattaforma online, in condizioni di sicurezza, alla quale accedere tramite apposite credenziali rilasciate su esplicita richiesta dell’interessato. Questa modalità permette di inviare e condividere i referti radiologici e le immagini con gli specialisti di riferimento del paziente.

Come funziona il nuovo servizio? Sarà necessario compilare e sottoscrivere un modulo con i contatti mail e telefonici personali e contenente l’informativa privacy per il rilascio del consenso al trattamento dati. Gli uffici di ASST, ricevuto il modulo di consenso, abilitano l’utente al servizio online; l’utente riceverà un username che sarà inviato via mail e una password via sms sul proprio cellulare; da quel momento potrà accedere al link per scaricare i propri referti.

Il cittadino potrà reperire il modulo: in occasione dell’esame a cui si sottopone, ricevendolo dagli operatori sanitari; agli sportelli Cup e delle radiologie aziendali; scaricandolo dal sito internet di ASST (link nella homepage). Il modulo compilato e sottoscritto potrà essere: consegnato agli operatori sanitari durante l’esame o agli sportelli delle radiologie; inviato via mail all’indirizzo ritiro.refertirx@asst-mantova.it.

Sul sito istituzionale di ASST, oltre al modulo, sarà pubblicato un manuale che illustra il servizio. Entro settembre, l’accesso al portale per ottenere i propri referti e immagini sarà possibile anche con Spid. Resta comunque valida l’opzione del ritiro di persona agli sportelli del Cup, per chi non volesse scegliere la nuova modalità digitale.

