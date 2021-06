Successo per il Bioblitz organizzato anche all’Oasi Le Bine di Calvatone, oltre che in altri parchi naturali della Regione Lombardia. Un successo, si diceva, testimoniato dalla grande partecipazione: ben 200 persone, infatti, hanno deciso di godersi le visite guidate all’interno del parco, senza dimenticare chi non è stato “numerato” e conteggiato in quanto non ha preso parte ad iniziative guidate, preferendo passare comunque una giornata in relax dentro il parco.

Il Bioblitz Lombardia ha dato modo a tante persone, amanti della natura, di conoscere anche specie di animali altrimenti difficili da osservare, con una serie di fotografie che sono poi state catalogate e raccolte a ricordo della bella giornata di domenica.

