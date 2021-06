Davide Lena e Gabriel More conquistano il minimo per gli Italiani Allievi. A Vittorio Veneto Nicole Farina vince l’argento, record personale per Paola Schiroli, Bethany Visioli e Martina Zanichelli. Al Memorial Pratizzoli Vittoria Kipre ed Emanuele Penotti rappresentano la Lombardia. Sono loro i protagonisti dello scorso week-end di gare per l’Interflumina E’ Più Pomì.

