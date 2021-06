Rive Gauche appoggia il documento di Fabrizia Zaffanella e di Luigi Borghesi che chiede, tra le altre cose, la creazione di un’ASST Oglio Po. Da sempre in prima linea a difesa dell’ospedale il gruppo chiede che i sindaci dell’area facciano altrettanto, senza distinzione di bandiera e per il bene di tutti i cittadini. “Il circolo Rive Gauche Prc Casalmaggiore, risponde all’appello del Dott. Borghesi, della Dott.ssa Zaffanella e di alcuni amministratori del territorio, appoggiando la richiesta di istituire una Asst Oglio Po con una propria autonomia gestionale, organizzativa e un proprio budget, per così meglio gestire e rilanciare il nostro ospedale, il presidio di Bozzolo e Viadana e organizzare il nostro comprensorio socio sanitario formato da comuni cremonesi e mantovani. Rive Gauche è sempre stata in prima linea sulle tematiche che riguardano la sanità pubblica e il nostro presidio ospedaliero, in prima persona ho partecipato attivamente al lavoro del comitato per la difesa e il rilancio dell’ospedale Oglio Po e dopo la raccolta delle 15 mila firme con l’aiuto di tanti cittadini/e è stato fatto un lavoro di continuo monitoraggio, di segnalazioni e richieste, ma il lavoro del comitato non è sufficiente serve l’impegno della politica. Ci sono amministratori che, da sempre, si sono spesi per la causa e ci compiacciamo che ora se ne siano aggiunti altri, uniti sotto un unico intento. Ci auguriamo che questa proposta venga supportata da tutto il mondo politico locale, compresi i referenti della Lega e del centro destra, sono ancora in tempo per uscire dal letargo. Il nostro Ospedale punto di riferimento per l’intero comprensorio, che ha sempre attirato utenza anche dalla zona Emiliana, ha subito negli ultimi anni un continuo depotenziamento a causa di scelte precise fatte da chi amministra la regione Lombardia. I cittadini e le cittadine casalaschi/e devono essere ben informati e consapevoli di questo, Lega, Forza Italia, Fdi che governano da decenni la nostra regione, hanno deciso, con le varie riforme, di affossare la sanità pubblica, accanendosi sugli ospedali periferici, che come il nostro, hanno subito i tagli più drastici e smantellando la medicina territoriale; abbiamo visto i risultati durante la pandemia quando, soprattutto nei primi mesi, eravamo abbandonati a noi stessi, senza tamponi, senza poter accedere all’ospedale se non quando le condizioni si aggravavano e senza poter essere visitati ed assistiti a domicilio. I dirigenti dell’Asst Cremona e Mantova e dell’Ats Val Padana, figure scelte dal governo regionale, sono gli esecutori della politica che ha gravato sul nostro ospedale e sull’intero territorio. Complici diversi sindaci locali targati Lega, compreso il nostro sindaco , che hanno minimizzato le criticità denunciate o che si sono mossi, come per la chiusura del punto nascita, fuori tempo massimo. Ora però non dobbiamo pensare che quello che è fatto è fatto e non si possa tornare indietro è nostro diritto essere curati nel migliore dei modo e sul nostro territorio e non dobbiamo accettare di doverci spostare a 40 chilometri di distanza per partorire, per semplici interventi , esami e visite specialistiche. Vogliamo essere chiari e realisti, se non si cambia rotta al più presto, il nostro ospedale che è già stato ridotto ai minimi termini, perderà ancora attrattività ed utenza e così la regione Lombardia avrà raggiunto il suo obiettivo, quello di chiuderlo o riconvertirlo in altro. Non possiamo rimanere inermi davanti a questa situazione, serve un impegno da parte di tutti/e indipendentemente dal colore politico. Serve unirci e mobilitarci per difendere un intero territorio. Noi di Rive Gauche ci siamo“.

