Al via l’Ufficio Europa a servizio dei comuni del Cremonese per attrarre risorse da Bruxelles. Lunedì 28 giugno in Provincia l’incontro tra gli aderenti al SEAV, il Servizio Europa di Area Vasta promosso da Anci e Regione Lombardia. Servizio di Simone Bacchetta.

