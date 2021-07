Covid e variante Delta. Ne parliamo con Nicola Taurozzi, Primario Emerito ex Docente dell’Università Statale di Milano. “La variante delta plus è una mutazione B.1.617.2.1 della variante indiana – ci spiega – risulta il 60% più contagiosa della variante inglese e 45% più pericolosa della delta originale. Colpisce maggiormente le cellule polmonari e i giovani. In Italia, secondo gli ultimi dati epidemiologici rappresenta il 13% dei casi positivi. Sono stati registrati focolai in Lombardia ,Veneto e Lazio. Nella Provincia di Mantova è stato individuato il 25% dei casi totali della Lombardia. Franco Locatelli coordinatore del Cts invita a rafforzare il monitoraggio di questa mutazione, prevedendo un trend in aumento entro luglio e anche la possibilità di qualche zona rossa circoscritta a focolai epidemiologicamente più preoccupanti”.

Come possiamo difenderci? “Tre sono le armi per scovare la variante delta plus: la prima è sicuramente velocizzare la vaccinazione con doppia dose. L’Italia deve correre di più. Dati clinici dimostrano che una sola dose di vaccino non ci difende dalla variante delta plus. In Inghilterra dove si è fatta la scelta di una singola dose a tutti vengono registrati oltre 18.000 casi di contagio. Occorre, inoltre, incrementare il tracciamento con un maggiore numero di tamponi molecolari che individuano i casi positivi ed infine il sequenziamento genomico dei casi positivi per isolare la mutazione della variante delta plus. Occorre investire sui laboratori di sequenziamento che dovrebbero essere presenti in ogni provincia anche perchè sono in arrivo dei test rapidi per il sequenziamento di questa variante. E’ fondamentale non abbassare la guardia, evitando assembramenti ed utilizzando la mascherina nei luoghi chiusi poco areati. Cerchiamo di non rovinarci l’estate”.

redazione@oglioponews.it

© Riproduzione riservata