Il Segretario del Partito Democratico Enrico Letta parteciperà oggi, lunedì 5 luglio, in collegamento dalle ore 17.40, al convegno sulla riforma della sanità e Next Generation Eu organizzata dal Partito Democratico della Lombardia, insieme al gruppo consiliare regionale.

Alle 16.15 inizierà l’incontro pubblico su sanità lombarda e ricadute di Next Generation EU con il segretario regionale Vinicio Peluffo, il capogruppo in Regione Fabio Pizzul, la deputata Elena Carnevali, la responsabile Salute del PD Sandra Zampa e l’eurodeputato Pierfrancesco Majorino.

Alle 17.40 prenderà la parola il Segretario del PD Enrico Letta.

Sarà possibile seguire l’incontro

• in presenza: in via Fabio Filzi, 22 – Sala Pirelli (con accrediti a ufficiostampa.pd@consiglio.regione.lombardia.it)

• da remoto a questo link: https://regione-lombardia.webex.com/regione-lombardia-it/j.php?MTID=m2e1e58a72a9ab9ab904d6aba8522e049

• da remoto a questo link: https://www.facebook.com/pdlombardia

