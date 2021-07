Tornano gli open day vaccinali dedicati agli over 60. ATS Val Padana, Unità di Crisi di Regione Lombardia e ASST di Mantova hanno intrapreso ulteriori azioni per ampliare la copertura vaccinale negli ultrasessantenni, categoria più a rischio di complicanze in corso di infezione da Sars-Cov-2.

Dal 6 luglio al 30 luglio si attiveranno in tutti gli hub della provincia di Mantova linee dedicate alle vaccinazioni senza prenotazione per gli over 60. I vaccini somministrati saranno Astrazeneca e Johnson & Johnson.

I cittadini interessati potranno raggiungere, muniti di tessera sanitaria e carta d’identità, i seguenti centri vaccinali della provincia:

Castel Goffredo, Palazzetto dello Sport (Via Svezia 10), tutti i giorni della settimana, dalle 14 alle 19.30;

Gonzaga, Fiera Millenaria (Viale Fiera Millenaria, 13), ), tutti i giorni della settimana, dalle 14 alle 19.30;

Mantova, Grana Padano Arena (Via Melchiorre Gioia, 3), ), tutti i giorni della settimana, dalle 14 alle 19.30;

Ostiglia, Centro commerciale La Ciminiera (Piazza Mondadori Milano, 19), ), tutti i giorni della settimana, dalle 14 alle 19.30;

Viadana, MuVi (Via Manzoni, 4), solo nei giorni 8, 10, 12, 15, 19, 22, 26 e 29 luglio, dalle 8,30 alle 12 ;

; Castiglione delle Stiviere, Palestra Caglio (Via Lonato, 1), dal lunedì al sabato dalle 8 alle 19.30.

Per l’iniziativa in questione si potrà contare sulla consegna di scorte aggiuntive di vaccini, in particolare di Johnson & Johnson, per il quale al momento non è previsto alcun richiamo a completamento della copertura vaccinale.

È importante inoltre ricordare che le giornate indicate sono aperte ai cittadini che non sono ancora prenotati sul portale di Poste Italiane e non sono positivi al Covid-19 o guariti da almeno 3 mesi.

