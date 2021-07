La mostra dedicata a “Joseph Beuys. Il tamburo dello sciamano” attualmente allestita alla Casa del Mantegna in via Acerbi 47 a Mantova e visitabile sino al 29 agosto 2021, offre l’occasione per una riflessione sul percorso artistico e biografico di questo rivoluzionario artista del ‘900.

Sono previsti due incontri con il Prof. Antonio d’Avossa, curatore della mostra: il primo si terrà sabato 24 luglio 2021, alle ore 19, dal titolo “Joseph Beuys: la natura, la scienza e il concetto di arte ampliata”, dedicato ad approfondire il rapporto di Beuys con arte, ambiente, scienza e natura. Con d’Avossa, critico d’arte, curatore della mostra e di numerose altre esposizioni su Beuys in Europa e in America, interverranno la dott.ssa Paola Pavesi, guida ambientale di Alkémica e la dott.ssa Federica Pradella, guida turistica che collabora con Alkémica.

L’altro appuntamento, inizialmente previsto per sabato 10 luglio, è stato rinviato a sabato 28 agosto 2021, sempre alle ore 19 nella sala Conferenze della Casa del Mantegna, e in quell’occasione si indagheranno i rapporti politici e sociali dell’opera di Joseph Beuys con il suo tempo. Alla conferenza, oltre al professor D’Avossa, interverrà lo storico mantovano Frediano Sessi.

Venerdì 23 luglio 2021, invece, alle ore 21, serata di musica dal vivo con Massimo Pirotti: ” Live sounds for freedom” sempre nell’ambito della mostra “Joseph Beuys. Il tamburo dello sciamano”. Tutti gli eventi sono a ingresso libero.

redazione@oglioponews.it

© Riproduzione riservata