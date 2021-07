Sono Lisa Ginzburg con “Cara Pace” (Ponte alle Grazie), Silvia Avallone con “Un’amicizia” (Rizzoli), Carmen Totaro con “Un bacio dietro al ginocchio” (Einaudi) e Giovanni Montanaro con “Il libraio di Venezia” (Feltrinelli) i quattro scrittori che si contenderanno l’edizione 2021 del Premio Viadana.

La rosa dei nomi, che mette insieme alcuni degli autori più rilevanti della nuova stagione letteraria italiana, è stata selezionata al termine di un’attenta analisi effettuata nei mesi scorsi dalla Commissione Scientifica del Premio presieduta dall’assessore alla Cultura Rossella Bacchi e formata da Luigi Bedulli, Benedetta Boni, Alessia Lodi Rizzini e Naiche Moreschi, che hanno il ruolo strategico della scelta dei libri dopo un’attenta lettura di un’ampia rosa di romanzi, e Antonio Aliani e Gianfranco Bettoni che in qualità di rappresentanti della biblioteca curano la parte organizzativa, la quale comporta il rapporto con le case editrici, la definizione del calendario degli incontri e la gestione della giuria.

Di seguito il calendario degli appuntamenti che si terranno presso la Biblioteca del MuVi:

Venerdì 3 settembre, ore 21, Carmen Totaro, “Un bacio dietro al ginocchio”, Einaudi;

Domenica 5 settembre, ore 18, Giovanni Montanaro, “Il libraio di Venezia”, Feltrinelli;

Venerdì 10 settembre, ore 21, Lisa Ginzburg, “Cara pace”, Ponte alle Grazie;

Domenica 12 settembre, ore 18, Lisa Avallone, “Un’amicizia”, Rizzoli.

Il Premio Viadana è stato istituito in forma stabile dal Comune di Viadana nel 1996, in memoria di Daniele Ponchiroli, viadanese caporedattore della casa editrice Einaudi negli anni Sessanta e Settanta. La formula del Premio prevede una finalità di carattere culturale-sociale: porre lo scrittore a contatto diretto con il pubblico dei lettori, in un confronto intergenerazionale e socialmente diversificato per definire e affermare lo spazio della comunicazione scritta, nonché diffondere una consapevolezza critica tra i cittadini che lo seguono. Il Premio Viadana viene assegnato dalla Giuria Popolare. Vi è poi una Giuria Giovani che assegna un suo premio.

Nelle prossime settimane verrà annunciato anche l’appuntamento con Paolo Di Paolo, che con il romanzo “Lontano dagli occhi” (Feltrinelli) si è aggiudicato l’edizione 2020 del Premio Viadana. Non essendo stato possibile effettuare una cerimonia di premiazione a causa delle restrizioni dovute alla pandemia da Covid-19, la cerimonia viene ricalendarizzata nel corso dell’edizione di quest’anno.

L’assessore Rossella Bacchi ha rimarcato in conferenza stampa il fatto che il Premio Viadana sia ancora presente nonostante le difficoltà derivanti dal periodo di pandemia e, insieme al sindaco Nicola Cavatorta, ha ringraziato il Comitato Scientifico del Premio per il lavoro prezioso, continuativo e autonomo. Benedetta Boni come membro del Comitato ha rimarcato le peculiarità del Premio Viadana, la cui qualità e identità sono cresciuti nel corso degli anni fino a diventare un fiore all’occhiello della comunità tutta.

Per l’edizione 2021 i giurati saranno circa 120.

Elenco dei vincitori del Premio Viadana:

1996: Michele Prisco, “Il pellicano di pietra”, Rizzoli

1997: Melania Mazzucco, “Il bacio della medusa”, Baldini & Castoldi

1998: Nantas Salvalaggio, “Signora dell’acqua”, Piemme

1999: Helga Schneider, “Il piccolo Adolf non aveva le ciglia”, Rizzoli

2000: Emilio Tadini, “La distanza”, Einaudi

2001: Matteo D’Amico, “Giordano Bruno”, Piemme

2002: Ugo Riccarelli, “L’angelo di Coppi”, Mondadori

2003: Antonella Cilento, “Una lunga notte”, Guanda

2004: Elena Gianini Belotti, “Prima della quiete”, Rizzoli

2005: Davide Longo, “Il mangiatore di pietre”, Marcos y Marcos

2006: Elisabetta Rasy, “La scienza degli addii”, Rizzoli

2007: Gianrico Carofiglio, “Ragionevoli dubbi”, Sellerio

2008: Federica Cozzani, “Dalla terra”, Mursia

2009: Angelo Cannavacciuolo, “Le cose accadono”, Cairo

2010: Michela Murgia, “Accabadora”, Einaudi

2011: Paolo Rumiz, “La Cotogna di Istanbul”, Feltrinelli

2012: Fabio Geda, “L’estate alla fine del secolo”, Dali

2013: Marcello Fois, “Nel tempo di mezzo”, Einaudi

2014: Beatrice Masini, “Tentativi di botanica degli affetti”, Bompiani

2015: Domenica Dara, “Breve trattato sulle coincidenze”, Nutrimenti

2016: Nadia Terranova, “Gli anni al contrario”, Einaudi; Mariapia Veladiano, “Una storia quasi perfetta”, Guanda (pari merito)

2017: Paolo Cognetti, “Le otto montagne”, Einaudi

2018: Marco Balzano, “Resto qui”, Einaudi

2019: Carla Maria Russo, “L’acquaiola”, Piemme

2020: Paolo Di Paolo, “Lontano dagli occhi”, Feltrinelli

