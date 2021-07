“Il ritorno a scuola, a settembre, non deve andare come l’anno passato. Il rientro in classe sembra lontano, ma non è così: abbiamo solo due mesi per organizzare trasporti, test salivari e tutto quanto serve perché studenti e insegnanti tornino in classe in massima sicurezza. Per questo, ho invitato la Giunta ad attivarsi con urgenza e a farci conoscere a che punto è la pianificazione”. E’ quanto afferma la consigliera del Partito Democratico Antonella Forattini, annunciando di aver presentato un’interrogazione a risposta immediata che verrà discussa nel consiglio regionale di martedì.

“Lo scorso anno, in Lombardia, la riapertura delle scuole ha evidenziato moltissime criticità di competenza regionale – spiega Forattini – Tra queste, in particolare: la mobilità, la capacità di screening e tracciamento diffusi e costanti e – negli istituti di formazione professionale – il ritardo nella fornitura di dispositivi di sicurezza e la mancanza di rimborsi adeguati per la sanificazione degli ambienti e la sostituzione degli impianti di areazione, unitamente alle insufficienti forniture di strumentazioni digitali che avrebbero permesso una gestione emergenziale meno diseguale tra le famiglie e i territori”.

“Quest’anno non dobbiamo farci trovare impreparati – suggerisce la consigliera – e tra le priorità assolute c’è la pianificazione dei test salivari a scuola, di cui non conosciamo ancora tempi e modalità”.

