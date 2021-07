Tre sindaci, ossia Nicola Cavatorta di Viadana, Elena Benassi di Brescello e Nicola Cesari di Sorbolo Mezzani hanno scritto nei giorni scorsi alla TEP, la società di trasporto pubblico che gestisce diverse tratte tra Lombardia ed Emilia Romagna, oltre che alla Società per la Mobilità e il Trasporto Pubblico di Parma, per chiedere di porre rimedio a un problema legato al servizio.

“Siamo a chiedere un incontro in modalità on line per trattare l’argomento relativo alla problematica sorta nel mese di luglio, a seguito della cessazione della convenzione per gli abbonamenti e biglietti integrati della tratta Parma-Sorbolo-Brescello-Viadana”. Un attenzione in più, dunque, per gli utenti che utilizzano questo servizio, in attesa però dell’apertura al dialogo a parte delle due aziende.

