Da lunedì si parte. E sarà un servizio fondamentale per tutto il territorio. Un servizio straordinario. Croce Rossa Casalmaggiore e Synlab partiranno con i prelievi presso la nuova sede della Croce Rossa in via della Repubblica 71. Sarà un centro all’avanguardia già a partire dalle prenotazioni: si potranno utilizzare i metodi classici oppure prenotare, attraverso il portale di Synlab o l’APP, direttamente online, scegliendo giorno e ora a seconda degli spazi liberi.

Synlab Italia, ricordiamolo, è il più importante gruppo di laboratori e centri polidiagonistici d’Italia. Sotto il coordinamento e nel rispetto delle procedure di Synlab, la Croce Rossa effettuerà oltre al servizio di prelievo, servizi di segreteria e accettazione delle prenotazioni, le attività di accettazione del paziente e del campione biologico, la eventuale gestione delle prescrizioni mediche che saranno consegnate a Synlab per gli adempimenti del caso, l’accettazione, la gestione e l’amministrazione dei rapporti con la clientela.

Presso il centro si eseguiranno prelievi dal lunedì al sabato dalle ore 7 alle ore 9.30, con ritiro dei referti online direttamente dal portale refertilombardia.synlab.it e possibilità di prenotazione in tutta sicurezza attraverso l’APP MYSynlab o il portale locate.synlab.it. Dalle 10 alle 11 si potranno prenotare online ì tamponi molecolari tutti i giorni. Oltre alla prenotazione online, anche in questo caso, la prenotazione diretta al punto prelievi synlab presso CROCE ROSSA ITALIANA. Il nuovo punto prelievi, rilevante servizio per il territorio, garantirà ai cittadini, oltre ai classici esami ematochimici, di poter eseguire prelievi e tamponi Test Covid e sarà convenzionato con il Sistema Sanitario Regionale (SSR Regione Lombardia) e con altri enti privati.

Cosa significa in parole povere? Che al punto prelievi Synlab sarà possibile l’accesso come all’ospedale, con il solo ticket. Un servizio in più dunque, per tutti. Che parte proprio mentre il servizio pubblico mostra difficoltà. La mission di Croce Rossa è rispettata: essere dalla parte dei cittadini, soprattutto le fasce più deboli e bisognose. Quelle che in questi mesi hanno maggiormente accusato le difficoltà. Essere e comunque dalla parte delle necessità e dei bisogni di un territorio.

Da lunedì si parte dunque. Un’altra promessa portata a compimento da chi sa quanto importanti siano le promesse, i servizi e ancor di più le persone.

Nazzareno Condina

