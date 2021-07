“Tanti sforzi e promesse mantenute: grazie alle nostre misure previste nel Decreto Agosto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, sono ora disponibili per la provincia di Cremona 7.757.772,88 milioni di euro per la messa in sicurezza di ponti e viadotti. A Spiegarlo è Marco Degli Angeli, consigliere regionale del M5s Lombardia.

Le provincie e Città Metropolitane del Paese, potranno contare su 1,15 miliardi di fondi articolati su tre anni: 350 milioni per il 2021 di cui in provincia di Cremona 2.361.061,31. 450 milioni per il 2022, di cui a Cremona 3.035.650,26 e 350 milioni per l’anno 2023, di cui a Cremona 2.361.061,31.

Precisa Degli Angeli: “Le risorse, che si articolano nel periodo 2021-2022-2023 e che verranno ripartite tra gli enti destinatari assecondando diversi criteri tra cui la vulnerabilità rispetto ai fenomeni sismici, il dissesto idrogeologico o lo stato della rete viaria, sono parte di un finanziamento per la messa in sicurezza della rete di Province e Città Metropolitane fortemente voluto e iniziato con il ministero Danilo Toninelli e che complessivamente ammonta a 6,9 miliardi di euro.

Si tratta – prosegue il consigliere – di investimenti fondamentali e destinati a numerose attività come la progettazione, la verifica della sicurezza, il dissesto idrogeologico o la vulnerabilità sismica. Con questo decreto – conclude Degli Angeli – il MoVimento 5 Stelle costruisce un ulteriore ingranaggio fondamentale per tutti i territorio: poter avviare un processo indispensabile per una mobilità sicura e efficiente, di verifica e di controllo su tutte le nostre infrastrutture”.

