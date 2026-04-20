Da consigliere comunale all’Istituto Consolare Internazionale: l'incarico a Madesani

Un prestigioso ruolo è stato assegnato a Roberto Madesani di Casalmaggiore, nominato pochi giorni fa socio dell’Istituto Consolare Internazionale direttamente dal presidente dell’ente, con sede a Roma.

«Rivolgo il benvenuto al signor Madesani, che entra nel nostro organismo assieme ad altri soci, tra cui l’avvocato Gianni Paltrinieri, titolare di uno studio legale in provincia di Modena, e Gianluca Pavanello, manager d’hotel ad Abano Terme», scrive il presidente dell’Istituto, Mauro Broda.

«L’Istituto Consolare Internazionale – prosegue Broda – esprime inoltre un vivo ringraziamento al mantovano Fabio Negri (Bozzolo) per l’instancabile impegno profuso nella crescita territoriale dell’ente nella Bassa Lombardia. Grazie alla sua visione e alla creazione di un gruppo operativo d’eccellenza sul territorio, la nostra rete si rafforza ulteriormente. I nuovi colleghi si uniranno alla Delegazione di Mantova, presieduta da Negri, nel ruolo di corrispondenti d’affari economici, portando con sé esperienza, professionalità e nuove energie per lo sviluppo delle nostre attività internazionali».

Un impegno che unirà l’intera équipe, composta da vecchi e nuovi soci, con l’obiettivo di favorire ed estendere lo sviluppo delle piccole e medie imprese all’estero. Le prime tappe saranno l’esposizione di Bucarest, in programma per il prossimo giugno, e la Spagna nel mese di settembre, seguite da ulteriori iniziative in altre aree commerciali internazionali.

Una strategia di espansione che si avvarrà di contatti fondamentali con ambasciate, consolati e altre prestigiose istituzioni, grazie al coordinamento e al supporto dell’Istituto Consolare Internazionale presieduto da Mauro Broda.

Per Roberto Madesani si tratta di una nomina perfettamente in linea con il suo attuale ruolo di consigliere comunale con delega al commercio, che d’ora in avanti non riguarderà più soltanto il territorio casalasco, ma si estenderà anche oltre i confini nazionali.

Ros Pis

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