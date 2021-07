Anche ad agosto tornano le Giornate dei castelli, palazzi e borghi medievalidi Pianura da scoprire, per un turismo di prossimità e nella natura. In questa estate anomala, fra tanta voglia di turismo e ancora una necessaria prudenza nei viaggi di lunga percorrenza, il circuito dei Castelli, palazzi e borghi medievali della media pianura lombarda propone aperture congiunte anche la prima domenica di agosto. Una serie di manieri e borghi fortificati sparsi nelle province di Bergamo, Milano e Cremona, saranno aperti al pubblico con visite guidate per trascorrere una giornata lontana dai centri urbani, a due passi dalle città lombarde, eppure in luoghi affascinanti e ricchi di storia, spesso immersi nel verde e nella natura. Attraverso piste ciclabili o lungo i parchi dei fiumi Serio, Adda e Oglio, ci sono tutti i requisiti per una piacevole gita fuori porta, con l’aggiunta dieventi come degustazione di vini e prodotti tipici, mercatini di collezionismo e antiquariato e feste popolari con musica e animazione. Non essendo l’1 agosto ancora in vigore il green pass, il nuovo certificato non sarà necessario, ma verranno applicate tutte le opportune precauzioni, alla pari delle giornate precedenti: ci sarà l’obbligo di prenotazione, sia per organizzare al meglio i gruppi per le visite guidate (numero contingentato) sia evitare assembramenti. Nei luoghi chiusi si manterrà l’obbligo di indossare la mascherina e in generale di mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro.Tutti i dettagli sulle località aperte, con orari, percorsi di visita, costi e prenotazioni le trovate sul sito sempre aggiornato www.pianuradascoprire.ite sulla pagina Facebook. La segreteria organizzativa dell’associazione Pianura da scoprire è disponibile per tutte le informazioni necessarie, chiamando al numero 0363 301452 o all’indirizzo mail: info@pianuradascoprire.it La prenotazione va effettuata telefonando o scrivendo al recapito indicato per ogni singola località. Di seguito tutto l’elenco con i dettagli per ogni località visitabile.

DOMENICA 1 AGOSTO

Malpaga (fraz. di Cavernago) – Castello di Malpaga

Martinengo – Borgo medievale

Pagazzano – Castello

Pandino – Castello

Romano di Lombardia – Centro storico

Solza –Castello

Treviglio – Museo Storico Verticale e AgriMuseo Orizzontale

Trezzo sull’Adda – Castello

