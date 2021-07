Grande terzo posto per Rebecca Vezzosi del Gioca in Bici Oglio Po, che in coppia con Beatrice Bertolini rappresentava la Lombardia nella specialità della velocità olimpica ai Campionati Italiani di San Giovanni al Natisone, provincia di Udine. Al primo posto si è classificato il Piemonte, al secondo invece il Veneto ma la medaglia di bronzo conquistata anche da Rebecca nella categoria Allieve a squadre pesa parecchio.

“Non potevamo cominciare in modo migliore i Campionati Italiani su pista. E domani (giovedì, ndr) si scende ancora in pista” commentano dalla Gioca in Bici Oglio Po, promettendo ancora battaglia.

