Un altro grande risultato – dopo il bronzo a squadre della Lombardia con Rebecca Vezzosi – arriva dal Friuli e per la precisione da San Giovanni al Natisone in provincia di Udine, dove sono in corso i Campionati Italiani di ciclismo su pista, per la società Gioca in Bici Oglio Po. Federico Saccani, nella categoria Esordienti e nella specialità olimpica della Velocità chiude al secondo posto e conquista l’argento nazionale.

“Tutta la Gioca in Bici esulta per lo splendido risultato – commenta il club su Facebook -. E sono queste le occasioni in cui ci ricordiamo di tutti (sostenitori, tecnici e accompagnatori e genitori!) che ci hanno accompagnato fino ad oggi e che con noi festeggiano questi grandi traguardi! Il medagliere sta diventando importante! Per questo diciamo Grazie a tutti”.

