Novità importanti a Sabbioneta, comunicate dal sindaco Marco Pasquali direttamente dal portale del comune mantovano. E’ stata infatti sottoscritta una convenzione con il Ministero per lo Sviluppo Economico, la Regione Lombardia e Infratel Italia (società in-house del Ministero) per la costruzione e la gestione di una rete a banda ultra larga; l’accordo ha consentito l’emissione da parte di Infratel Italia di tre bandi di gara per la realizzazione di una infrastruttura di rete in fibra ottica di ultima generazione, allo scopo di assicurare alla comunità una connessione ultraveloce grazie alla tecnologia FTTH – Fiber to the Home, letteralmente “fibra fino a casa”.

E adesso i lavori con Open Fiber Spa sono entrati nel vivo, con l’ok della Sovrintendenza ai Beni Culturali. Da rimarcare che la ditta Open Fiber sta predisponendo solo l’infrastruttura della “rete in fibra ottica o banda ultra larga” e che l’autorizzazione in parola non comporta la stipula di contratto con alcun operatore.

