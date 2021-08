Un’iniziativa che va a favore dei cittadini e che consentirà a tanti di loro di fare il tampone rapido antigenico a prezzo calmierato. E’ AFM che – sposando le necessità di chi, per ovvi motivi, deve farli – ha deciso di fissare cifre estremamente basse, 8 e 15 euro per il tampone somministrato mediamente dalle farmacie che lo fanno a cifre che vanno dai 25 ai 30 euro.

Cosa non da poco, AFM è stata la prima azienda in provincia di Cremona a recepire il protocollo d’Intesa sui prezzi. Non era un obbligo: un servizio come quello allestito da AFM ha delle sue necessità (a partire da un infermiere che lo somministra) e un suo costo. L’Azienda guidata dal presidente Marco Ponticelli ha scelto di favorire i cittadini su ogni altro tipo di logica. Scelta importante e che va assolutamente rimarcata, come va rimarcata la politica di AFM di questi anni: la gestione della municipalizzata non perdendo mai di vista le esigenze e le necessità delle persone.

L’Azienda Farmaceutica Municipale S.R.L. di Casalmaggiore informa la clientela che da lunedi 16 agosto, la Farmacia Comunale di Casalmaggiore, in Piazza Garibaldi, 8 a Casalmaggiore (CR) con Servizio Tamponi Rapidi Antigenici Covid-19 in farmacia in essere, applicherà i prezzi calmierati, come stabilito dal recente Protocollo d’Intesa.

Il 5 agosto il commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo, il ministro Roberto Speranza e i presidenti di Federfarma, Assofarm, Farmacie Unite hanno sottoscritto il protocollo d’intesa per la somministrazione di test antigenici rapidi — validi per il green pass — a prezzo calmierato: 8 euro per i cittadini da 12 a 18 anni e 15 euro per gli over 18.

Misure necessarie per allargare il fronte delle strutture in grado di eseguire i test e per aumentare ulteriormente le possibilità di individuare eventuali positivi al Covid-19, ma soprattutto per offrire una maggiore opportunità ai cittadini che ancora non hanno aderito alla campagna vaccinale contro il nuovo coronavirus di ottenere il Green pass, seppur temporaneo (la certificazione verde rilasciata a seguito di un test antigenico rapido negativo è valida 48 ore).

Nel corso della corrente settimana AFM SRL si è attivata per espletare tutte le formalità necessarie (a seguito del ricevimento delle indicazioni operative per l’adesione al protocollo nazionale da parte di Regione Lombardia) presso Federfarma e ATS Valpadana, funzionali ad ottenere l’iscrizione della Farmacia Comunale di Casalmaggiore nell’elenco del ministero (in continuo aggiornamento quotidiano) sul sito internet del commissario straordinario all’emergenza Covid-19.

Unitamente alle agevolazioni derivanti dall’applicazione dei prezzi calmierati, in Lombardia, resta in vigore il tampone in ambito SSR, gratuito, per familiari e visitatori di ospiti in Rsa, insegnanti/personale scolastico, ragazzi da 14 a 19 anni e dal 23 agosto dai 13 sino ai 6 anni sino al 31 ottobre; per beneficiare di queste predette agevolazioni, in regime SSR, sarà necessaria la prenotazione sul portale di Regione Lombardia.

Il servizio di esecuzione tamponi antigenici presso la Farmacia Comunale di Casalmaggiore verrà svolto sempre presso un gazebo/struttura attrezzata esterna (adiacente la farmacia) con infermiera specializzata, grazie alla proficua collaborazione con le due società Santa Federici Med e Il Cerchio Med, con le quali AFM SRL ha condiviso l’adesione al Protocollo d’Intesa Nazionale.

“L’adesione al protocollo d’intesa, da parte della Farmacia Comunale di Casalmaggiore, è stata volontaria, e resterà in essere fino al termine di validità del Protocollo, stabilito normativamente per il 30 settembre. Per AFM SRL di Casalmaggiore è stata una scelta in conformità alla grande prova di compattezza di molte farmacie italiane che, unanimemente, hanno deciso di andare incontro alle esigenze dei propri cittadini e dei propri pazienti”.

“Un ulteriore sforzo, fatto per il nostro Paese e per la nostra Comunità”. spiega il presidente di AFM

N.C.

