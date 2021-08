La società ha annunciato nelle settimane scorse che prenderà parte al prestigioso Torneo Mimmo Fusco – Coppa Regione Lombardia. Il Torneo, che oltre alle rosa vedrà scendere in campo Monza, Brescia e Busto Arsizio, si terrà a Busto Arsizio (VA) mercoledì 29 e giovedì 30 settembre. La manifestazione sarà trasmessa in diretta televisiva su RaiSport, per entrambe le giornate, a partire dalle 17.30.

redazione@oglioponews.it

© Riproduzione riservata