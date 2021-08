In un delicato momento, al via un ciclo di incontri per rimanere informati sulla situazione sanitaria e smontare le varie fake news che circolano. “L’obiettivo dell’iniziativa è quella di comunicare ciò che è utile per le nostre vite in modo costruttivo e dare il giusto peso alle parole e ai fatti”.

A spiegarlo è il consigliere pentastellato di Regione Lombardia Marco Degli Angeli, il quale si è fatto promotore di questi incontri. Aggiunge Degli Angeli: “La disinformazione che circola è sempre in crescita. In una fase delicata come questa non possiamo certo permettercelo. Ecco perché ho voluto promuovere questa iniziativa: per stare accanto ai cittadini fornendo loro uno strumento per meglio comprendere e farsi un’opinione”

DI COSA SI TRATTA? Agosto Pandemia non ti conosco, ossia un totale di 4 incontri, a partire da lunedì 30 agosto, con 4 professionisti: partendo con la dott.ssa Roberta Villa, giornalista e scrittrice, e proseguendo poi con il dottor Michele Morgante (genetista che si è occupato del sequenziamento del SarsCov2), con il dottor Enrico Bucci, ricercatore e adjunct professor presso la Temple University, e con il dottor Corrado Pipan, responsabile del laboratorio di Virologia dell’Ospedale di Udine che in piena prima ondata pandemica è riuscito a risolvere in modo efficiente il problema della disponibilità di reagenti e che rappresentava il collo di bottiglia per la maggior parte dei laboratori di analisi molecolare dei tamponi Covid-19.

Ogni incontro verrà trasmesso in diretta Facebook sulla pagina del consigliere Degli Angeli alle ore 18: https://www.facebook.com/marco.degliangeli.m5s.lombardia. Conclude Degli Angeli: “Comprendo che la comunicazione sanitaria debba fare i conti con i paradossi dettati da scelte politiche non sempre lungimiranti, con i continui cambiamenti di indicazioni, le dichiarazioni contraddittorie, le improvvise sospensioni ed in generale con una gran confusione nell’informazione. Per questo motivo, assieme una prestigiosa ensemble di dottori ed esperti, si cercherà di arginare l’infodemia che dilaga e che è anche figlia di comprensibili timori”.

redazione@oglioponews.it

© Riproduzione riservata