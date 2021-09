Si terrà sabato 4 settembre alle ore 21 a Piadena Drizzona la fase regionale delle selezioni di Miss Mondo Lombardia: la sfilata delle ragazze selezionate sarà in piazza Garibaldi e, in caso di maltempo si sposterà nel palazzetto dello sport di via XX settembre.

L’evento sarà presentato da Bobo e da Pippo Palmieri e Dj Spyne di Radi 105. Obbligatorio il Green Pass con ingresso possibile fino a esaurimento posti.

redazione@oglioponews.it

© Riproduzione riservata