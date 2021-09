Una grande e importante novità per un ulteriore sprint alla campagna vaccinale: da sabato 4 settembre, l’accesso alle vaccinazioni all’hub di CremonaFiere e a quello di OglioPo sarà libero e senza appuntamento per le donne gravide e in allattamento. Una mossa voluta da regione Lombardia, che ha organizzato un open day di due giorni a Milano dedicato proprio alle future mamme in attesa del vaccino.

Ma l’ASST di Cremona ha fatto di più: non c ‘è un limite temporale, l’accesso libero e senza prenotazione per le donne incinta e per coloro che allattano sarà per sempre, fino alla fine della campagna vaccinale. L’iniziativa è promossa dal Dipartimento Materno Infantile (UO Ostetricia e Ginecologia e Patologia Neonatale) e dai Servizi Distrettuali per la Famiglia (Consultori) dell’ASST di Cremona; si svolge in collaborazione con ATS Val Padana.

