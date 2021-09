Doveva essere riattivata a settembre, ma ancora non se ne sa nulla. Il consigliere regionale del Pd Matteo Piloni interviene in merito alla Freccia della Versilia, il servizio ferroviario che da Bergamo, attraverso Brescia e Cremona, arriva a Pisa e che, sospeso dallo scorso 11 marzo 2020, non è mai più stato riattivato dal 10 novembre 2020, suscitando non pochi malumori.

“Una soppressione – sottolinea Piloni – che non solo ha creato parecchi disagi ai numerosi utenti abituati a utilizzare questo servizio proprio in estate, ma che è anche già costata più di un milione di euro alle tasche della Regione e quindi alle tasche degli stessi utenti”.

“A questo punto chiediamo a Regione Lombardia di intervenire quanto prima per il ripristino immediato del servizio che era previsto per settembre” conclude il consigliere dem che in merito si sta già confrontando con l’assessorato ai Trasporti.

