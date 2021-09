“I numeri continuano a crescere, segno che la manovra voluta dal Movimento 5 Stelle funziona ed è soprattutto utile all’economia e ai cittadini italiani”.

A dirlo sono Alberto Zolezzi, deputato M5S che commenta con numeri alla mano, e Marco Degli Angeli, consigliere regionale dello stesso Movimento: “I dati di ENEA, l’Agenzia Nazionale Efficienza energetica parlano chiaro. Alla data del 31 agosto 2021 risulta che solo in Lombardia ci sia stato un investimento medio pari a oltre 580 mila euro per i condomini e di 100 mila euro per gli edifici unifamiliari. E mentre in Lombardia il numero delle asseverazioni depositate è pari a oltre 5 mila (di cui 724 per gli edifici condominiali, a 2.270 per gli edifici unifamiliari e 2.122 per le Unità immobiliari funzionalmente indipendenti) in tutto il Paese, tra luglio e agosto, è stato raggiunto il miliardo e mezzo di lavori (quasi 6 mld il totale finora registrato), per quasi 43 mila cantieri aperti”.

Commentano Zolezzi e Degli Angeli: “Questa manovra non solo ha migliorato e sviluppato l’economia edilizia: ha soprattutto consentito a tanti cittadini di migliorare le abitazioni, rendendole più sicure e meno impattati da un punto di vista ambientale. Sono ottimista sul futuro di questa iniziativa, il Superbonus continuerà infatti a riempire l’Italia di cantieri, proiettando il nostro Paese verso il futuro”.

Il deputato e il consigliere pentastellati pongono quindi l’accento sulla qualità della spesa pubblica: “Con l’agevolazione del Superbonus – commentano – lo Stato non fa debito, ma un importante investimento. Autorevoli studi hanno dimostrato come lo sconto praticato sui lavori riesca a ripagarsi in termini di nuove imprese che aprono, nuovi posti di lavoro che nascono e imposte versate all’erario”.

In tal senso è prevista a stretto giro l’apertura di un tavolo istituzionale. L’obiettivo coinvolgere le principali categorie produttive ed avviare così la proroga della manovra fino a fine 2023. “Ritengo questo – conclude Zolezzi – un passaggio indispensabile per garantire ai cittadini e alle imprese un orizzonte temporale più ampio”.

