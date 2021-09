Con lo spettacolo animato dal cantautore e cantastorie mantovano Daniele Goldoni, si realizzerà un altro passo del bellissimo percorso iniziato, grazie al finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attraverso il Bando volontariato 2020 di Regione Lombardia, azione del progetto “Porte Aperte”, promosso da La Tenda di Cristo Odv in partnership con l’Associazione Amici della Santa Federici e l’Avis Comunale di Commessaggio, in rete con il Comune di Rivarolo del Re, l’Unione Foedus, il CSV Lombardia Sud, la Parrocchia ed altri importanti attori del territorio.

…e così, passo dopo passo grazie all’ascolto reciproco si rivelano storie che svelano la vera Storia, quella delle Comunità abitate da famiglie, persone, organizzazioni che incontrano emozioni, progetti e desideri delle persone…

Una magia che attraverso la narrazione delle memorie, dispiega un mosaico antico che aiuta a comprendere le ragioni del passato. Ragioni che divengono staffette passate di generazione in generazione e consentono ai nostri giovani di rigenerare Bene Comune.

Emergono in questo modo, tante risorse dei quali i telegiornali non parlano mai: i giovani della ProLoco e dell’Avis di Rivarolo del Re, quelli dell’Ass. La Bussola di Casteldidone, i volontari delle Parrocchie o delle Organizzazioni che silenziosamente cuciono le trame di comunità provate da circostanze difficili.

Quante volte si sente dire dai nostri anziani: “Si stava meglio, quando si stava peggio”, un modo saggio seppur infelice, per dire che la modernità e la ricchezza hanno intaccato parti fondamentali di un patrimonio che non si può monetizzare e che esperienze come quelle sopra descritte stanno rivitalizzando.

Daniele Goldoni accompagnerà coloro che vorranno partecipare a questa tappa del viaggio, comodamente seduti “sotto la Tenda” – simbolo della provvisorietà tanto amata e voluta da Padre Francesco Zambotti – per spaziare in continui andirivieni tra passato e presente.

Non sono mai momenti improvvisati, ma anzi “partoriti”, perché si entra in spazi sacri delle comunità. In queste settimane ha incontrato tanti testimoni, li ha videoripresi, ascoltati e riascoltati, tracciati i loro ricordi per poterli mettere in connessione. Questo lavoro apre sempre finestre sui mondi inesplorati, che esistono tra le pieghe di esistenze ormai troppo frettolose.

Quella sera, le “Storie sotto la Tenda” ben rappresentate dalla stupenda foto concessa dal professionista Luigi Biselli, viaggeranno grazie al contributo prezioso di alcuni tra i tanti testimoni locali come Erminio Zanoni, il gruppo “I giorni cantati” e Claudio Chiesa che cogliamo già questa occasione per ringraziare con tutto il cuore…

Padre Francesco, Pierangela, i membri del Consiglio Direttivo, gli operatori ed i volontari dell’Associazione saranno onorati di accogliervi sotto la loro Tenda affinchè possa sempre più essere un patrimonio di tutti.

L’evento è stato accolto all’interno dell’allegato programma della “Fiera Settembrina” di Rivarolo del Re, anche questo simbolo di una gloriosa memoria, raccolta dai giovani della ProLoco.

Si raccomanda il rispetto delle misure di sicurezza vigenti al fine di garantire una serata sicura e serena per tutti i partecipanti.

Per maggiori informazioni o curiosità è possibile la pagina Facebook ufficiale, il sito www.porteaperte.net, o via mail all’indirizzo latendadicristo@libero.it.

