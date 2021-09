“Leggo che Matteo Salvini e la vicepresidente regionale Letizia Moratti propongono di costruire una centrale nucleare in Lombardia, sfruttando l’annuncio di un possibile aumento delle bollette elettriche. Noi restiamo contrari in generale a riaprire una discussione su cui gli italiani si sono già espressi in modo chiaro con un referendum. Ma, per curiosità e trasparenza, sarebbe utile che i lombardi potessero sapere dove esattamente Salvini propone di collocare la sua centrale”. Lo scrive su facebook il Senatore lombardo Franco Mirabelli, Vicepresidente del Gruppo PD al Senato e membro della Commissione Ambiente di Palazzo Madama.

