ARCES di Viadana ha festeggiato 15 anni di solidarietà a favore delle famiglie bisognose del viadanese e del territorio limitrofo. Una festa un po’ anomala, senza celebrazioni proprio per il periodo storico non favorevole agli assembramenti in cui cade la ricorrenza. Ma poco male, la festa si farà quando si potrà tornare a farla con serenità. 15 anni, e tanti impegni presi (e portati a termine) a favore degli altri. E la bella novità di quest’anno è la costituzione di ARCES di Isola Capo Rizzuto-OdV nel campo di servizio emergenze e trasporti ambulanza. Il Presidente di Arces di Viadana Giuseppe Guarino e il consigliere Giovanni Frijio sono cofondatori. Hanno aiutato con la loro esperienza la realtà calabra a strutturarsi. “Non possiamo – spiegano Guarino e Frjio – che essere soddisfatti della realtà associativa che da 15 anni ad oggi ha seminato del bene e lo siamo ancor di più per la costituzione di una consociata in Calabria. E’ il chiaro esempio di uno dei risultati positivi di tanti anni di volontariato attivo, sia a livello locale che nazionale, con la partecipazione a progetti e collaborando con le altre associazioni, con gli interventi di aiuto portati in luoghi di emergenze che si sono susseguiti nel tempo. Un’esperienza che ci sottolineiamo volentieri e molto significativa è stata quella della raccolta di giocattoli portati al Bambino Gesù di Roma ai bambini malati oncologici, insieme ad altre grandi realtà associative di volontariato Italiane e la cena offerta alle famiglie bisognose di Viadana. Proprio il 27 Settembre ricorrono i 15 anni di attività dell’associazione. Fare un resoconto della iniziative e attività intraprese in questi anni vissuti con intensità, anche in questi ultimi due, risulterebbe lungo. Chi ci è vicino conosce il nostro impegno nel volontariato puro. Quest’anno per il Covid non potremmo festeggiare, ma è giusto ringraziare tutti i volontari che nel corso degli anni si sono alternati per portare avanti le attività e chi ci ha sempre sostenuto”.

