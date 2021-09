Uno skate park nuovo, al posto di quello rimosso? C’è il progetto, se la Regione finanzia si farà. Nel 2010 l’Amministrazione Comunale, allo scopo di favorire la pratica di una attività ricreativa e sportiva molto richiesta da ragazzi ed adulti favorendo occasioni di reciproco rispetto e collaborazione, ha effettuato un intervento di manutenzione straordinaria di una porzione del parcheggio, posto in località Baslenga presso il Centro Sportivo in fregio alla strada Baslenga, consistente nella predisposizione di una pavimentazione al quarzo – ancora in ottime condizioni – atta a renderla utilizzabile con l’ausilio di skateboard e altre attrezzature a rotelle.

L’area sul quale insiste lo skate park è di proprietà comunale e dotata di apposito Regolamento. L’impianto è registrato all’anagrafe dell’impiantistica sportiva di Regione Lombardia.

La posizione dello Skate Park è strategica in quanto ubicata in un comparto urbanistico in cui trovano collocazione la maggior parte degli impianti sportivi e delle scuole dell’obbligo. Il centro sportivo Baslenga, che, oltre alla palestra dedicata alla pallavolo e al basket, accoglie il centro dell’atletica leggera indoor/outdoor, la scuola calcio Casalese, la scuola media Diotti alla quale si arriva tramite un percorso ciclopedonale dedicato, la scuola elementare di Casalmaggiore, polo Marconi, con annessa la scuola dell’infanzia, il centro allenamento A.S.D. GIOCA IN BICI OGLIO PO, il campo educazione stradale, utilizzato dalle scuole, oltre ad altri gruppi di aggregazione giovanile/disabilità, in collaborazione con le forze dell’ordine locali per l’insegnamento delle regole della mobilità su due ruote, il Palazzetto dello Sport, oggetto di un Accordo di Programma con Regione Lombardia, di prossima costruzione.

“Purtroppo – spiega il sindaco Filippo Bongiovanni – le strutture realizzate in legno, nel corso degli anni, si sono deteriorate, oltre che essere oggetto di atti vandalici. Non appena la pandemia lo ha permesso, questa zona è stata punto di aggregazione, non solo di adolescenti skateboarder, che potevano accedere in autonomia, ma anche di bambini, accompagnati, che sfruttavano la bella pavimentazione per imparare non solo lo skating, ma anche l’equilibrio sui rollerblade. L’attuale Amministrazione, cogliendo l’importanza di tutelare i giovani e con la finalità di promuovere attività sportive non canoniche, come mezzo per raggiungere e preservare il benessere psicofisico, oltre che favorire la socializzazione e lo sviluppo di competenze relazionali, utili anche nel mondo del lavoro e nella vita quotidiana, intende riqualificare l’area sfruttandone le potenzialità ed inserendo strutture adeguate per la pratica sportiva”.

La scelta del materiale per i blocchi dello skate, ricade sul granito, così da ridurre, se non eliminare gli eventuali atti vandalici. Oltre alla qualificazione fisica del parchetto SKATE, si è pensato ad un miglioramento riguardo il servizio WiFi gratuito, che è già presente in alcune zone della città, ampliandolo in questa zona, che così potrà essere sfruttato anche nella area della palestra Balenga, come la zona della scuola calcio Casalese, oltre che nell’area Camper.

“Abbiamo pensato – conclude il primo cittadino – di aderire al “Bando Sport Outdoor 2021” di Regione Lombardia – Linea 2 che finanzia la riqualificazione o realizzazione di nuove aree di playground per la pratica sportiva di sport outdoor; interventi di smartizzazione delle aree di intervento mediante la creazione di aree a libero accesso wi-fi. Il Progetto ha un costo complessivo di 42.616,26 euro. Il Comune di Casalmaggiore richiederà a Regione Lombardia un contributo pari ad € 29.490,45 (pari al 69,20% del costo totale ammissibile di progetto), cofinanziando il progetto per la quota parte di € 13.125,81 (pari al 30,80%). Si tratta della posa di 5 nuove attrazioni e rampe una panchina e un cestino portarifiuti. Ci auguriamo possa venir finanziato per sistemare l’area e dare ancora un bello spazio ai giovani”.

