La scuola è ripartita, con i problemi di sempre. Eppure gli studenti, e le scuole, dovrebbero venire al primo posto per la politica. Così non è. A farsi portavoce di un disagio presente a Torre de Picenardi la Lista Obiettivo futuro con Federico Contini a farsi portavoce.

“Ottobre è arrivato – spiega Contini – e le scuole, da quella dell’infanzia alle medie, sono ripartite ma il punto comune a Torre e nel comprensorio è uno solo: mancano gli insegnanti!

Le difficoltà dei dirigenti sono comprensibile e purtroppo sempre più accentuate da politiche scellerate di governi che negli anni hanno smantellato l’intero ordinamento scolastico; il covid poi ha dato il colpo di grazia.

Dai banchi a rotelle passando per la didattica a distanza, dalle “bolle” alle classi pollaio, gli unici che, come sempre, subiscono tutte le conseguenze delle scelte dei vari ministri all’istruzione sono gli studenti ovvero coloro che dovrebbero sempre e comunque venire al primo posto.

Capitolo a parte poi il green pass: senza addentrarci nella questione è, di certo, un ulteriore fattore di “caos” nel mondo scuola.

I nostri giovani hanno già perso troppo tempo e non possiamo permetterci che, ad esempio, a tre settimane dall’inizio della scuola, manchi, ad una classe delle scuole medie di Torre, un’insegnante di materie fondamentali come matematica.

Il nostro vuole essere un grido, una denuncia, un appello che speriamo venga colto e rimbalzato ai massimi livelli di potere, in primis dai dirigenti scolastici locali e dagli amministratori, e poi anche da Sindaci ed amministratori di tutti i paesi a partire dai nostri di Torre de’ Picenardi: la formazione degli studenti deve essere garantita sempre, e non può essere messa in secondo piano o accantonata perché né va del nostro futuro“.

