Sabato alle ore 16, andrà in scena sul campo del Centro Sportivo Giulio Onesto di Roma la terza gara di Peroni Top10. Coach Germán Fernández ha ufficializzato il first XV.

E’ sta disegnata la formazione che va alla ricerca del primo successo stagionale al “Giulio Onesti” di Roma contro la Lazio. Rispetto a due giorni fa recuperano il terza centro Lautaro Casado Sandri ed Antonio Denti che dopo aver girovagato tra i vari ruoli della prima linea, torna al tallonaggio dal primo minuto con Juan Pablo Gamboa pronto a dare il proprio apporto. Si rivede dopo un lungo stop Mateu nella posizione di estremo con Jannelli e Massari a completare il triangolo allargato.

L’incontro, visibile in diretta streaming Facebook sulla pagina ufficiale della Lazio Rugby 1927, sarà arbitrato da Clara Munarini (Parma), coadiuvato dai giudici di linea Dante D’Elia (Bari), Francesco Rosella (Roma), e dal quarto uomo Massimo Salierno (Napoli).

“Questa è una partita chiave per noi – commenta il capo allenatore Germán Fernández – Abbiamo la responsabilità di giocare in modo ordinato in attacco e di essere forti nei contatti difensivi. Per dimostrare che stiamo crescendo dobbiamo raggiungere i nostri obiettivi. Ognuno di noi in cuor suo sa quali sono gli obiettivi e i valori che identificano questa squadra. Insisto, è una settimana molto speciale per noi e dobbiamo dimostrarlo sul campo”.