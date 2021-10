E’ un Rugby Viadana, a tratti arrembante quello che sbanca il il fortino della Lazio, ma anche una formazione che, pur ritrovando parte della propria identità, si concede a qualche leggerezza di troppo, non chiude una gara che sembrava in ghiaccio e, pur senza rischiare, va in ansia anche dopo il primo successo stagionale.

Ceballos, Jannelli e Mateu (Non solo loro, n.d.r.) disegnano trame affascinanti nella metà campo laziale ed arrivano mete di pregevole fattura. La Lazio non sta a guardare e risponde anch’essa con le galoppate dei trequarti, tra tutti, Santarelli.

Roma, “CPO Giulio Onesti” – Sabato 9 ottobre 2021 ore 16



Peroni TOP10, III giornata

S.S. Lazio Rugby 1927 v Rugby Viadana 1970 24-34 (14-24)

Marcatori: p.t. 4’ m. Cozzi tr. Montemauri (7-0); 6’ m. Ceballos tr. Ceballos (7-7); 12’ m. Santarelli tr. Cozzi (14-7); 15’ m. Boschetti tr. Ceballos (14-14); 21’ m. Janelli tr. Ceballos (14-21); 34’ c.p. Ceballos (14-24) s.t. c.p. 41’ Ceballos (14-27); 43’ m. Modena tr. Ceballos (14-34); 54’ m. Parlatore (19-34); 75’ m. Cozzi (24-34)

S.S. Lazio Rugby 1927 Cozzi; Santarelli, Baffigi (64’ Cruciani), Gianni (67’ Bonavolontà); Donato D.; Montemauri, Loro (cap.); Parlatore (58’ Ercolani); Donato J. (62’ Pilati), Marucchini; Cacciagrano (58’ Colangeli), Margin; Careri (62′ Paparone), Rosario, Leiger.

all. De Angelis

Rugby Viadana 1970: Mateu (54’ Ferrarini); Jannelli, Zaridze, Modena (61’ Quintieri); Massari; Ceballos, Jelic (60’ Di Chio); Casado Sandri (54’ Locatelli); Rossi (73’ Gamboa), Wagenpfeil (cap.); Caila, Boschetti (64ì Mannucci); Galliano M. (58’ Novindi), Denti Ant., Halalilo.

All. Fernandez

arb.: Clara Munarini (Parma)

AA1 Dante D’Elia (Bari), AA2 Franco Rosella (Roma)

Quarto Uomo: Massimo Salierno (Napoli)

Cartellini: al 49’ giallo a Marucchini (S.S. Lazio Rugby 1927; al 49’ giallo a Halalilo (Rugby Viadana 1970)

Calciatori: Montemauri (S.S. Lazio Rugby 1927) 1/3; Cozzi (S.S. Lazio Rugby 1927) 1/2; Ceballos (Rugby Viadana 1970) 6/7

Note: giornata soleggiata a Roma.

Punti conquistati in classifica: S.S. Lazio Rugby 1927 1; Rugby Viadana 1970 4

Peroni Player of the Match: Ignacio Ceballos (Rugby Viadana 1970)

La classifica:

Petrarca Rugby 14, Valorugby Emilia 11; HBS Colorno 10; FEMI-CZ Rovigo* e Rugby Transvecta Calvisano 9; Fiamme Oro Rugby 7; Rugby Viadana 1970 6; Mogliano Rugby 1969* 2; Sitav Rugby Lyons e S.S. Lazio Rugby 1927 1

*Una partita in meno

Questo il programma della quarta giornata di campionato:

Femi-CZ Rovigo v HBS Colorno

Fiamme Oro Rugby v S.S. Lazio Rugby 1927

Mogliano Rugby 1969 v Petrarca Rugby

Valorugby Emilia v Rugby Transvecta Calvisano

Rugby Viadana 1970 v Sitav Rugby Lyons

A. S.

