Addio ad Adele Lodi Rizzini, anima del volontariato casalese alla San Vincenzo

Casalmaggiore perde una figura da sempre vicina al mondo del volontariato e dell’impegno verso il prossimo. Si è spenta all’età di 88 anni Adele Lodi Rizzini, vedova Goi, ricordata da familiari, amici e da quanti hanno avuto modo di conoscerla per la sua disponibilità e il suo servizio alla comunità.

A darne il triste annuncio sono i figli Gianluca, con Elena e Gabriella, insieme ai nipoti e ai parenti tutti. I funerali saranno celebrati martedì 23 giugno alle 9.30 nella chiesa di San Leonardo a Casalmaggiore, con successiva sepoltura nel cimitero di Sabbioneta.

Particolarmente significativo il messaggio di cordoglio diffuso dalla Conferenza di Casalmaggiore della Società di San Vincenzo de’ Paoli, di cui Adele Lodi Rizzini faceva parte. I volontari la ricordano come una “consorella” che ha vissuto la propria vita “con spirito vincenziano ed evangelico al servizio dei più fragili”, parole che testimoniano il segno lasciato all’interno dell’associazione e nella comunità.

La famiglia ha inoltre voluto rivolgere un sentito ringraziamento al personale medico, infermieristico e ausiliario dell’Ospedale Oglio Po e della Fondazione Aragona di San Giovanni in Croce per l’assistenza e le cure ricevute.

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