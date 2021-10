Il consigliere regionale del Pd Matteo Piloni esprime grande soddisfazione per il progetto del valore di 360 milioni di euro firmato oggi dal ministero della Transizione ecologica per la rinaturazione dell’area del Po.

“Si tratta di un progetto che coinvolge tutti le regioni interessate, dunque anche la Lombardia, e che è uno degli impegni previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui il Mite è responsabile” fa sapere Piloni, sottolineando che “nella prima versione del Pnrr non era prevista la valorizzazione del fiume Po, ma grazie al lavoro di WWF, Aipo e altre importanti realtà, oggi possiamo contare su una importantissima impresa di ripristino ambientale che rappresenta un primo passo per la più grande e importante azione di recupero ecologico e di adattamento nella nostra regione e nel nostro paese”.

“Infatti, come spiega bene la nota del Mite, il fiume Po rappresenta una delle sei aree prioritarie per la connettività ecologica e l’adattamento ai cambiamenti climatici – continua Piloni – e questo progetto, con il coinvolgimento dell’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po e dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po, prevede, fra le numerose azioni, la rinaturazione di 37 aree lungo il suo corso più altre 7 nel Delta del Po, con 5 tipologie di interventi: riqualificazione, riattivazione e riapertura di lanche e rami abbandonati; riduzione dell’artificialità dell’alveo; riforestazione diffusa naturalistica; contenimento di specie vegetali alloctone invasive”.

