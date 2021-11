Il Comune di San Giovanni in Croce (CR), in collaborazione con Mestieri Lombardia, agenzia per il lavoro che opera sulla nostra zona, e con capofila del progetto il Consorzio per i Servizi Sociali di Casalmaggiore, organizza due incontri di orientamento al lavoro rivolti ai giovani.

Il primo incontro si terrà mercoledì 24 novembre 2021 dalle ore 10 alle ore 12 presso il Comune di San Giovanni in Croce (CR), in piazza del Comune 1, e sarà rivolto a giovani neo diplomati e neo laureati. Il secondo incontro sarà invece rivolto ai giovani senza diploma e si terrà mercoledì 1 dicembre 2021 dalle ore 10 alle ore 12 sempre presso il Comune di San Giovanni in Croce (CR).

“Vogliamo con questi incontri – sottolinea il sindaco Pierguido Asinari – dare un’opportunità ai giovani non solo del nostro comune ma dell’intero territorio di avvicinare il mondo del lavoro, affrontando quelle che sono le prime fasi di questo avvicinamento, partendo da un processo apparentemente semplice ma che al contrario nasconde diverse insidie qual è quello della stesura del proprio curriculum”.

Per iscriversi è sufficiente inviare un messaggio Whatsapp al numero 342 0912055 indicando il nome, l’età e l’incontro a cui si è interessati. È necessario portare, il giorno dell’incontro, carta di identità e codice fiscale. Bisognerà inoltre presentare il green pass ed eventualmente il proprio curriculum in modo da poterlo revisionare insieme.

redazione@oglioponews.it

© Riproduzione riservata