Si parlerà anche di Casalasco/Viadanese e delle prospettive sanitarie dell’eventuale distretto domani 27 novembre alle ore 15.45 presso il Cinema Del Carbone di Via Oberdan 11 di Mantova. In quel luogo si terrà l’evento dibattito sull’analisi della nuova riforma sanitaria della Regione Lombardia e ricadute sulla Provincia di Mantova organizzata dalla Sinistra Italiana. Sarà affrontato con.proposte migliorative la programmazione regionale che prevede un sottodimensionamento dei distretti,delle case di comunità, degli ospedali di comunità e dei consultori nella provincia virgiliana rispetto all’indirizzo del PNRR. Durante l’evento verrà proposto alla Regione l’attivazione di una nuova ASST Casalasco viadanese alla quale potranno afferire i 26 comuni che ad oggi per le prestazioni sanitarie devono fare riferimento in parte alla ASST Mantova e in parte all” ASST Cremona. La nuova ASST casalesco viadanese dovrà includere 1 distretto sanitario 2 case di comunità 1 ospedale di comunità per il polo territoriale e un ospedale di primo livello per acuti (Oglio Po) per il polo ospedaliero. L’evento è aperto al pubblico previo green pass.

