La procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per il governatore della Lombardia Attilio Fontana e altre 4 persone per la vicenda dell’affidamento da parte della Regione di una fornitura, poi trasformata in donazione, da circa mezzo milione di euro di 75 mila camici e altri dpi a Dama, la società di suo cognato Andrea Dini.

I pm Paolo Filippini e Carlo Scalas e l’aggiunto Maurizio Romanelli hanno chiesto il processo anche per Filippo Bongiovanni, ex direttore generale di Aria spa (semplice caso di omonimia col sindaco di Casalmaggiore), Carmen Schweigl, ex direttrice degli acquisti di Aria spa e per il piadenese Pier Attilio Superti, vicario del segretario generale di Palazzo Lombardia e già Segretario Generale di ANCI Lombardia dal 2007 al 2018.

“Dopo mesi di indagini per il caso camici, la procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. L’ennesima riprova dell’inadeguatezza politica dell’amministrazione Fontana e del centro Destra a trazione leghista in Lombardia”. A dirlo è stato Marco Degli Angeli, consigliere pentastellato di Regione Lombardia, il quale ha poi aggiunto: “Questa è la Giunta degli scandali e delle gaffe – conclude il consigliere – e così sarà archiviata dai lombardi. La notizia della richiesta di processo, che permetterà alla giustizia di far chiarezza in merito all’accusa di frode in pubbliche forniture, non sposta di una virgola il giudizio sul loro malgoverno”.

