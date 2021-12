Un messaggio di incoraggiamento al personale di ASST Mantova in un momento in cui ripartenza e gestione della pandemia devono necessariamente coniugarsi. La visita di oggi a Mantova della vice presidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia Letizia Moratti è stata l’occasione per fare il punto su numerosi progetti avviati negli ultimi due mesi dall’azienda di Strada Lago Paiolo, nel segno di un rilancio sia degli ospedali che del territorio: lavori, rinnovamento del parco tecnologico, copertura dei primariati vacanti, progettualità per la rete di assistenza territoriale in attuazione della riforma regionale.

PEDIATRIA E PERCORSO DELFINO – Il tour della vice presidente – accompagnata dalla Direzione Strategica – è iniziato all’ospedale di Mantova con una visita alla Pediatria, diretta da Silvia Fasoli: una struttura di 17 posti letto, che registra 1.000 ricoveri all’anno e 12.000 accessi all’anno al Pronto Soccorso Pediatrico. A seguire, una tappa all’Accoglienza Medica Disabili-Dama, nota come Delfino che, come ha spiegato la responsabile Antonia Semeraro, garantisce percorsi protetti a pazienti con grave deficit cognitivo attraverso un fast track dedicato a quanti hanno difficoltà a riferire e descrivere sintomi a causa di problemi di comunicazione. Nel 2021 le prestazioni del Delfino sono state 9.800, contro le 3.596 del 2020. In particolare, è stato messo in luce il progetto che durante l’emergenza Covid ha portato i professionisti del Dama a raggiungere i pazienti direttamente nelle strutture che li ospitano, in un ambiente loro familiare, al fine di garantire alcune prestazioni ambulatoriali al di fuori del contesto ospedaliero.

L’INCONTRO CON I PROFESSIONISTI DI ASST – Letizia Moratti ha quindi incontrato un centinaio di professionisti di Asst Mantova, oltre alle autorità locali, al Mamu-Mantova Multicentre. Il direttore generale Mara Azzi ha descritto le peculiarità di ASST, sottolineando l’importanza di mantenere viva l’attenzione su un’azienda che presidia un territorio strategico, ai confini con il Veneto e l’Emilia Romagna. Un’azienda da potenziare, in linea con le iniziative messe in campo da questa amministrazione.

I LAVORI – Si è messo l’accento sugli interventi di ristrutturazione da completare o da avviare. I principali, all’ospedale di Mantova:

BLOCCO B – È in fase di completamento l’intervento di ristrutturazione del blocco B, dedicato alle alte tecnologie sanitarie. Nel 2022 sarà realizzata una sala operatoria cardiochirurgica, che potrà ospitare inoltre un angiografo e trasformarsi in sala ibrida. Saranno completate due sale operatorie, una delle quali predisposta ad accogliere il robot chirurgico. La spesa complessiva di lavori per le sale operatorie sarà di circa 2.000.000 di euro. Sempre nel blocco B, verrà ristrutturata la Medicina Nucleare: si intende ottenere un maggior comfort e un miglioramento delle dotazioni tecnologiche. Per i lavori sono stati stanziati 300.000 euro. Nel medesimo blocco sarà poi collocata la nuova risonanza magnetica. Sono in corso lavori strutturali per la preparazione del sito che accoglierà il macchinario, mentre l’allestimento tecnologico avverrà all’inizio del 2022. Per i lavori e gli impianti sono stanziati 600.000 euro.

LE APPARECCHIATURE

RISONANZA MAGNETICA – La nuova risonanza magnetica ad alto campo 3 telsa si aggiungerà all’apparecchiatura 1,5 tesla, già in suo nella struttura di Radiologia dell’ospedale di Mantova. Negli stessi locali verrà realizzato una secondo sito dedicato alla nuova strumentazione. La risonanza 3 tesla consente di velocizzare i tempi d’esame, ottenere una qualità delle immagini molto superiore e soddisfare le esigenze dei servizi di Neuroradiologia e Neurochirurgia. L’apparecchiatura in uso al Poma viene invece impiegata principalmente per le indagini dei distretti osteomuscolari, addominali e vascolari. L’ordinativo di acquisto del nuovo macchinario è già stato effettuato per un importo di 988.566 euro. Si sta provvedendo al completamento dell’apparecchiatura con l’acquisizione di accessori e attrezzature complementari per un importo complesso di 1.500.000 euro. Data prevista per l’arrivo del macchinario: fine febbraio 2022. I lavori inizieranno il 10 dicembre e si concluderanno a febbraio 2022.

I PRIMARIATI

Sono 12 i concorsi per la copertura dei primariati vacanti messi in campo negli ultimi due mesi da ASST Mantova. La macchina della struttura Risorse Umane sta lavorando a pieno ritmo per portare a termine le procedure. Per la Psichiatria Giudiziaria (Rems di Castiglione delle Stiviere) e la Chirurgia Toracica del Poma i bandi si sono chiusi lo scorso 2 dicembre. Bando in scadenza il 23 dicembre, invece, per la Ginecologia Pieve di Coriano, la Nefrologia e Dialisi e il Serd.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il bando di concorso per il direttore dell’Urologia ed è imminente la pubblicazione di quello relativo alla Pneumologia. Ulteriori quattro bandi sono in fase di emissione. Si tratta di Riabilitazione Specialistica Pieve di Coriano, Pneumologia Mantova, Riabilitazione Specialistica Cardiorespiratoria, Medicina di Laboratorio Mantova, Chirurgia Vascolare Mantova. Il bando per il primariato della struttura Consultori Familiari è invece in attesa di autorizzazione da parte di Regione Lombardia.

RETE TERRITORIALE DI ASSISTENZA

In attuazione del Pnrr e della riforma socio sanitaria di Regione Lombardia, ASST di Mantova ha presentato ad ATS della Val Padana la progettualità per una rete territoriale di assistenza, che prevede la realizzazione di 9 case della comunità e 5 ospedali di comunità. Il progetto ha tenuto conto del criterio della prossimità e della possibilità di fruire in primis degli immobili di proprietà di ASST Mantova. Dal primo gennaio si parte con Goito e Bozzolo: a Goito la sede territoriale ospiterà una casa della comunità; a Bozzolo, all’interno del Pot, sarà attivato l’ospedale di comunità, che deriva dalla trasformazione di 25 posti letto di cure subacute (da portare poi a 30).

Elena Miglioli

© Riproduzione riservata