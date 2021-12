Una trasferta dai molteplici significati quella che attende i Macron Warriors Viadana che, per la seconda giornata del Campionato Italiano di Powerchair Hockey di serie A1 (Girone B), saranno impegnati sul campo degli Skorpions Varese. Un match delicato per gli uomini di Fabio Merlino, che dopo la sconfitta casalinga con gli Sharks Monza vogliono rialzare la testa e ottenere un risultato pieno, utile sia alla classifica che al morale.

Ogni gara non è mai facile e anche quella che è in programma domenica 12 dicembre (ore 15:00, Palazzetto dello Sport – Via Vittorio Veneto, 61 – Besnate- Va) è contro degli avversari temibili e che vantano un passato e un palmares davvero invidiabile, ricco di scudetti, Coppe Italia e Supercoppe. In campo, ormai uomo di riferimento da anni della squadra viadanese, c’è un ex di lusso di questa sfida. Si tratta di Luca Mercuri che a Varese, prima di dar vita insieme all’amico Fabio Merlino alla bellissima avventura dei Macron Warriors, con la maglia degli Skorpions ha vinto tutto quello che c’era da vincere. Quando si dice…“tornare sul luogo del delitto“…

“Se un giorno anni fa mi avessero chiesto se mi fossi mai visto avversario degli Skorpions Varese avrei certamente detto no. – ha detto Luca Mercuri – Con gli Skorpions ho esordito e vinto tanto e tutto quello che si poteva vincere. E questo lo devo al capitano Claudio Carelli che mi fece conoscere il Powerchair Hockey. Ora Claudio purtroppo non c’è più, ma i ricordi e ciò che Varese mi ha lasciato nel cuore è qualcosa di indissolubile. Domenica tornerò da ex, in quel palazzetto che mi ha dato tanto e lo farò con quella che da 7 anni è diventata per me una ragione di vita, i Macron Warriors che ho fondato insieme a Fabio Merlino che mi coinvolse in quello che era un suo progetto. Sarà emozionante, ma mi dà anche molta carica e adrenalina. Domenica giocherò per portare a casa 3 punti fondamentali per la nostra classifica e per la squadra. Se ci sarà da esultare esulterò, sono un professionista! Il bello dello sport è anche questo, Fabio era un mio rivale ci giocavamo i campionati da avversari ora siamo soci di un progetto grande ed ambizioso … lo sport è così… Forza Macron Warriors”.

Quella tra Skorpions Varese e Macron Warriors Viadana è una prima assoluta, almeno per quanto riguarda il Campionato di Serie A1, dove le due squadre non si sono mai affrontate. Esiste un precedente legato ad un torneo pre-season che ha visto prevalere i viadanesi, ma ad onor di cronaca entrambe le formazioni erano a ranghi incompleti.

“La gara di domenica per noi sarà un crocevia fondamentale. – le parole del coach Fabio Merlino – Gli Skorpions, seppur abbiano perso la prima di campionato 19-3 con Monza, non ci renderanno vita facile hanno bisogno dei 3 punti esattamente come noi. Sono convinto peró che i miei ragazzi reagiranno alla sconfitta con Monza dimostrando a tutti il loro valore. Abbiamo iniziato un nuovo percorso tecnico, con non poche difficoltà, un cambio allenatore in corsa provoca sempre degli squilibri, ma credo anche di avere un gruppo di giocatori forti. Abbiamo preparato la gara e sabato nella rifinitura ripasseremo tutti gli aspetti tattici. Il resto preferisco dirlo dopo la gara…”.

Questi i convocati dei Macron Warriors per il match di domenica:

Portieri: Sensoli Roberto; Difensori: (t-stick) Mercuri Luca, Marella Alessandro, Bernardi Simone,

Papini Lorenzo; Attaccanti: (mazze) Camponesco Giovanni, Liccardo Tommaso, Farcasel Emanuel, Giliberti Pietro. Allenatore: Fabio Merlino.

Campionato Italiano di Powerchair Hockey di serie A1 – Girone B

Skorpions Varese – Macron Warriors Viadana

Domenica 12 dicembre, ore 15:00

Palazzetto dello Sport – Via Vittorio Veneto, 61 – Besnate (Varese)

