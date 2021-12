Da domenica 12 dicembre sarà possibile prenotare le vaccinazioni anti Covid-19 in favore dei bambini dai 5 agli 11 anni di età. Ad annunciarlo è la vice-presidente della Lombardia, Letizia Moratti, nel confermare anche l’avvio delle somministrazioni da giovedì 16 dicembre, come già annunciato anche dal commissario Figliuolo.

Nella nostra regione la platea interessata è di circa 600.000 ragazzi (21mila in provincia di Cremona) e i Centri vaccinali sono stati riorganizzati per garantire ai più piccoli sino a 40.000 inoculazioni al giorno. Sono inoltre previsti percorsi dedicati e personale formato nella gestione del target pediatrico, accessi facilitati e fasce orarie pomeridiane più comode per le famiglie, che tengano conto degli impegni scolastici nei giorni feriali, mentre si potrà accedere tutto il giorno il sabato e la domenica.

redazione@oglioponews.it

© Riproduzione riservata