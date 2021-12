Ammontano a circa 222 milioni di euro le risorse ministeriali stanziate per la compensazione della riduzione dei ricavi da tariffa delle aziende del trasporto a seguito dell’emergenza pandemica per conguagli relativi all’anno 2020. La Giunta regionale su proposta dell’assessore a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, ha approvato la delibera per il riparto dei contributi. All’agenzia Agenzia Tpl di Cremona-Mantova spettano 2,5 milioni di euro, questa la distribuzione per gli altri territori:

– Agenzia Tpl di Bergamo: 7,1 milioni di euro

– Agenzia Tpl di Brescia: 8,6 milioni di euro

– Agenzia Tpl Como-Lecco-Varese: 8,3 milioni di euro

– Agenzia Tpl Città metropolitana di Milano-Monza Brianza-Lodi-Pavia: 151,6 milioni di euro

– Agenzia Tpl di Sondrio: 0,1 milioni di euro

– Servizio ferroviario Trenord: 44 milioni di euro

– Autorità di Bacino lacuale dei Laghi d’Iseo, Endine e Moro: 0,3 milioni di euro.

“Si tratta di fondi ministeriali necessari per ristorare le aziende del settore Tpl che hanno subìto gravi perdite a causa della pandemia – commenta l’assessore Terzi -. Le compensazioni dei mancati ricavi sono fondamentali affinchè le imprese abbiano un equilibrio finanziario e possano continuare a erogare il servizio pubblico agli utenti. Queste risorse governative sono state implementate anche in seguito a una forte presa di posizione delle Regioni e della Lombardia in particolare: senza compensazioni congrue sarebbe stato a rischio il sistema del trasporto pubblico nel suo complesso”.

Per Regione Lombardia le erogazioni avvengono direttamente a favore di Trenord per i servizi ferroviari e tramite le 6 Agenzie del Tpl e l’Autorità di Bacino dei laghi d’Iseo, Endine e Moro per i servizi autofilometrotranviari e lacuali. La delibera regionale prevede l’attribuzione e l’assegnazione in particolare dell’importo di circa 222 milioni di euro sulla base del decreto interministeriale n. 489 del 2 dicembre 2021.

redazione@oglioponews.it

© Riproduzione riservata