E’ Massimiliano Gazzani, 58 anni, Sindaco di Castelbelforte, il nuovo vice presidente della Provincia di Mantova. “Ringrazio il Presidente Carlo Bottani e tutta la coalizione per la fiducia accordatami – commenta il neo numero due dell’ente di Palazzo di Bagno -. La nomina mi riempie di orgoglio ma sono anche consapevole delle responsabilità che ne conseguono. Metterò a disposizione della Provincia la mia esperienza di amministratore per aiutare il nostro territorio a crescere e ad avere il ruolo e il peso che merita in ambito regionale ma direi anche in tutto il nord Italia visto la posizione di confine con Veneto ed Emilia. Credo sia il momento per instaurare rapporti di collaborazione forti con le Province confinanti per valorizzare al meglio i territori e le loro potenzialità”. Gazzani, militante leghista, con 30 anni all’attivo come amministratore locale e quattro mandati da Sindaco, è anche il consigliere che sabato scorso ha ottenuto il maggiore numero di voti.

