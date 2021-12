Si è spenta dopo una malattia che ha sempre combattuto con grandissima forza Marina Generali Roffi, 61 anni, una lunga carriera nella sanità e nel comparto socio assistenziale cremonese. Nata a Cremona, dopo la maturità al liceo scientifico “Aselli”, si era laureata in Giurisprudenza con lode presso l’Università degli studi di Pavia. Specializzata, sempre con i massimi voti, in Diritto del lavoro all’Università degli studi di Parma, aveva ottenuto l’abilitazione alle funzioni di direttore generale delle aziende sanitarie della regione Lombardia con il superamento di un corso specifico. Aveva poi conseguito il Master in “Programmazione, gestione e valutazione dei servizi sanitari” presso l’Università degli studi di Bologna, oltre alla Bocconi e alla Statale di Milano.

Nella sua carriera era stata Direttore Amministrativo presso l’azienda sanitaria locale della provincia di Cremona, ma ha legato il suo nome soprattutto alla fondazione “Elisabetta Germani” di Cingia de Botti, dove ha svolto quasi tutta la sua carriera come direttore Generale, prima di approdare alla casa di Cura la La Pace, ricoprendo lo stesso ruolo. Marina Generali lascia il marito, Gianpiero, medico molto noto a Cremona, la figlia Cristiana, i genitori Lucia e Aldino e il fratello Gilberto.

I funerali si terranno venerdì 24 dicembre alle ore 11,30 nella chiesa di S.Abbondio.

