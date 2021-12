Le risorse economiche acquisite con la partecipazione ai Bandi “AXEL, energie rinnovabili e sistemi di accumulo” ed “INFRASTRUTTURE VERDI a rilevanza ecologica” consentiranno all’amministrazione comunale di attuare il graduale efficientemento energetico degli edifici pubblici, a partire dalle forniture di energia elettrica, e l’incremento della naturalità del territorio, con l’introduzione di due boschi di pianura. Gli interventi perseguono l’obiettivo di riduzione delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera e si collocano nella scia delle operazioni ecologiche intraprese e connesse alla dichiarazione di “Comune amico delle api”.Come è noto, nel corso del 2020, Regione Lombardia ha messo sul piatto 20 milioni di euro per rendere energeticamente indipendenti gli edifici pubblici ed altri 6 milioni di euro per interventi di incremento della naturalità dei territori. Rivarolo Mantovano ha colto l’occasione per proporre la realizzazione di due progetti.

Il primo, candidato al “Bando AXEL”, prevede l’installazione di pannelli fotovoltaici, corredati da sistemi di accumulo, su cinque edifici pubblici per renderli autosufficienti, rispetto alle attuali forniture di energia elettrica. Trattasi delle Scuole dell’infanzia di Rivarolo e Cividale, della Scuola elementare, della Palestra e della Sala polivalente. Il costo degli impianti, preventivato in 199mila euro circa, è coperto per 175mila euro da Regione Lombardia ed il resto dal Comune.

Il secondo, candidato al “Bando INFRASTRUTTURE VERDI” consentirà di realizzare due boschi di pianura in aree marginali, adiacenti i Canali Diversivo Casalasco e Navarolo per complessivi 3,7 ettari. Il costo preventivato, comprensivo anche dell’acquisizione dei terreni, si aggira sui 344mila euro, dei quali 332mila a carico di Regione Lombardia.

Partner del progetto nella fase gestionale e relativamente all’organizzazione di eventi divulgativi e partecipativi sono le associazioni Pro Loco di Rivarolo Mantovano e Giubbe Verdi di San Martino dall’Argine.

“Con questi interventi”, dichiara il Sindaco Massimiliano Galli, “possiamo dire di inserirci, a pieno titolo, nel processo in atto verso la tanto auspicata transizione ecologica”.

