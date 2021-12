Con 607 nuovi positivi registrati nel giorno di Natale, a Cremona si tocca il record di contagi da quando è iniziata la pandemia, su un totale di 17.332 in regione, con un tasso di positività del 7.8%. In generale è tutta la Lombardia a toccare il record. L’aumento dei ricoverati resta comunque – rispetto ai numeri dei positivi – sotto controllo: 10 ricoverati in più in terapia intensiva (ora 178) e nei reparti ordinari, con un ricovero in più e 38 i decessi. In Italia è stata superata la prima soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva, pari al 10%. Il dato medio nazionale è 11%. Il tasso di occupazione dei posti letto nei reparti ordinari è 14%, un punto sotto la soglia critica. Per quanto riguarda le altre province, sono 7.340 i positivi segnalati a Milano, 1.231 a Bergamo , 1.438 a Brescia, 888 a Como, 374 a Lecco, 492 a Lodi, 388 a Mantova, 1.515 a Monza e Brianza, 807 a Pavia, 162 a Sondrio e 1.558 a Varese.

redazione@oglioponews.it

© Riproduzione riservata