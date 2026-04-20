L'ex comandante di Viadana Schiaffini promosso a Tenente Colonnello

Nuovo importante traguardo professionale per Gabriele Schiaffini, Comandante della Compagnia Carabinieri di Cremona, promosso al grado di Tenente Colonnello.

Originario di Brescia, l’Ufficiale può contare su un percorso articolato e ricco di esperienze, maturate sia in ambito nazionale sia in contesti operativi internazionali. Laureato in Informatica nel 2004 all’Università degli Studi di Verona, ha avviato la propria carriera nell’Arma a Milano, dove ha ricoperto l’incarico di Comandante di Plotone presso il 3° Reggimento Carabinieri “Lombardia”. In quel periodo ha preso parte a numerosi servizi di ordine pubblico legati a eventi di rilievo, tra cui le operazioni di sicurezza in Val di Susa e quelle per le Olimpiadi Invernali di Torino 2006.

Nel 2008 il trasferimento a Livorno, alla 2ª Brigata Mobile Carabinieri. Qui ha conseguito la qualifica di paracadutista militare e ha prestato servizio al Centro Addestramento fino al 2011. Di particolare rilievo anche l’esperienza all’estero, con missioni in Libano nel 2011 e in Kosovo nel 2016; durante l’impiego in territorio libanese gli è stato conferito un Encomio.

Rientrato nella linea territoriale, ha operato presso il Comando Provinciale di Verona, per poi assumere il comando della Compagnia Carabinieri di Viadana. Peraltro si lega al comprensorio Oglio Po, dato che al padre Ermete Schiaffini è dedicato il Memorial di ciclismo che si corre a Gussola. Negli anni più recenti ha consolidato la propria esperienza in Lombardia: dal 2021 al 2024 ha guidato la Compagnia Carabinieri di Lodi, mentre da settembre 2024 ricopre l’attuale incarico a Cremona.

La promozione è stata celebrata nella mattinata odierna con una breve cerimonia, durante la quale il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Cremona, Colonnello Paolo Sambataro, ha consegnato le nuove insegne di grado, esprimendo le felicitazioni proprie e dell’intero personale. Nel suo intervento, ha sottolineato come il riconoscimento rappresenti non solo un traguardo personale, ma anche un impegno crescente in termini di responsabilità e servizio verso l’Istituzione e la comunità.

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