Le odierne porte non sono solo quelle delle mura cittadine, le soglie di ingresso delle case o delle istituzioni, ma anche i punti di accesso alle vie di comunicazione digitale.

Tra le quattro azioni previste dal progetto “Porte Aperte”, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attraverso il Bando Volontariato 2020 di Regione Lombardia, una riguardava la creazione di un Portale quale luogo virtuale dove lo scambio intergenerazionale e multiculturale potesse essere il perno della trasmissione dei saperi e dei percorsi di cittadinanza.

Lo strumento era stato pensato durante i primi momenti dell’emergenza pandemica, con la finalità di perseguire contemporaneamente diversi obiettivi, in tempi in cui il distanziamento sociale chiedeva di favorire un avvicinamento digitale.

Purtroppo i dati sanitari stanno inesorabilmente restituendo quanto istituzioni e comunità dovranno sempre più attrezzarsi anche di canali di informazione e comunicazione come questi.

Il portale vorrebbe permettere la condivisione di informazioni, la conoscenza dei “Punti di Comunità” censiti sul territorio, momenti di formazione attraverso gli strumenti già offerti dalla rete.

La sezione principale è certamente quella delle “Storie di comunità” dove vengono indicati i riferimenti dei principali servizi del territorio, ma soprattutto è possibile visionare le video-interviste dei testimonial che hanno condiviso le loro riflessioni sulla comunità, raccolte negli scorsi mesi dal facilitatore di rete Daniele Goldoni.

Sono brevi spezzoni di interviste molto significativi. La pagina si apre con un bellissimo mosaico di volti ed espressioni di cittadini del territorio. Se ad essi si dà ascolto, ci si rende immediatamente conto della bellezza della trama dei pensieri dei quali sono portatori… ed è così che avviene una delle innumerevoli ricomposizioni delle comunità.

Il portale è collegato ad un’altra preziosa risorsa locale: l’emittente radiofonica della Parrocchia San Zeno Vescovo di Rivarolo del Re ed Uniti. “Radio del Rey”, questo il nome, nasce da un progetto finalizzato a sviluppare una rete fra cittadini, istituzioni, associazioni e aziende del territorio casalasco-viadanese.

Proprio attraverso questi strumenti, sarà possibile realizzare un’altra azione di “Porte Aperte”, in collaborazione con l’I.C. Marconi, ovvero i laboratori inclusivi di media education nelle classi della scuola primaria di Rivarolo del Re. I bambini si cimenteranno nella produzione di un podcast per Radio del Rey ed artefatti comunicativi per il portale Porte Aperte. I lavori saranno facilitati dagli esperti Elisabetta Filippi e Daniele Goldoni con il coordinamento dell’insegnante Cinzia Lini in collaborazione con le colleghe di plesso.

“La Tenda di Cristo” sostiene Padre Francesco “è sempre attenta a valutare ed inserirsi in contesti utili a far crescere le persone. Volentieri ha pensato a questo progetto anche come presa di coscienza di tutta la zona, per far vivere nella creatività, obiettivi appetibili anche per i giovani e la popolazione tutta. Questo per cercare di ridestare l’entusiasmo per la Vita ed anche per i meno fortunati che la abitano con fatica”.

Luca Zanichelli, Sindaco del Comune di Rivarolo del Re ed Uniti e Presidente dell’Unione richiama l’importanza della “comunicazione digitale; i servizi digitali, rappresentano il punto di svolta anche per i piccoli comuni, verso un futuro che sia degno di garantire uguaglianza sociale a tutti i cittadini. A breve tramite fondi regionali ed un cofinanziamento comunale riusciremo a dar vita alla infrastruttura adibita alla fibra anche a Rivarolo del Re ed Uniti, un servizio indispensabile per la comunità. E che deve essere affrontato con urgenza vista l’evoluzione della situazione.

La valenza di questo Portale, quale luogo virtuale dove lo scambio intergenerazionale e multiculturale possa essere il perno della trasmissione dei saperi e dei percorsi di cittadinanza, la ritengo un punto chiave sul quale sempre più lavorare insieme”.

In merito a questo, vi daremo presto ulteriori aggiornamenti… “stay tuned!”.

redazione@oglioponews.it

© Riproduzione riservata