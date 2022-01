Incentivare la mobilità green: questo l’obiettivo dell’iniziativa dell’Amministrazione comunale, che intende predisporre cinque punti per le colonnine che consentano la ricarica dei veicoli elettrici.

“I punti, individuati a seguito dell’istruttoria svolta dall’ufficio tecnico – tiene a sottolineare l’Assessora Mirka Grassi – sono piazzale Trieste, l’area di Piazzale Vittorio Veneto, Piazzale Due Giugno, l’area antistante la caserma dei Carabinieri, in piazzale Mazzoli: punti strategici, di facile accessibilità per i cittadini, individuati in varie zone di Colorno. A questi si aggiunge il parcheggio restrostante al Municipio, in relazione ai veicoli comunali, per cui la linea dell’Amministrazione è di andare, nel cambio mezzi, sempre più verso investimenti in automobili green“.

Dopo la delibera di giunta è stato emesso dunque un bando, per cui l’operazione sarà attuata attraverso la collaborazione con soggetti privati, senza oneri per il Comune: è reperibile sul sito internet. “Questo progetto al via – tiene a sottolineare l’Assessore Grassi – si lega naturalmente anche ai 20mila euro, che sono stati ottenuti dalla Regione per rinnovare il parco mezzi del Comune attraverso una automobile elettrica. Un percorso che intendiamo continuare a percorrere anche nei prossimi anni“.

“Queste azioni – spiega il Sindaco Christian Stocchi – vanno nella direzione di incentivare la mobilità sostenibile, a partire dallo sforzo che le istituzioni possono mettere in campo, innanzitutto procedendo a un necessario ricambio dei mezzi e dando così un positivo esempio come ente territoriale. E poi anche offrendo stimoli e opportunità ai cittadini che intendano procedere in questa direzione“.

