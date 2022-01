Si prosegue spediti con la cosiddetta dose booster del vaccino anti-Covid anche per i ragazzi tra i 16 e i 17 anni che hanno completato il primo ciclo vaccinale con prima e seconda dose. Lo aveva annunciato il giorno di Natale la vicepresidente e assessora al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti.

Come noto sono aperte le prenotazioni. Si aggiunge così un tassello nella campagna vaccinale lombarda per prevenire l’aumento dei contagi, impennati proprio negli ultimi giorni. Il metodo di prenotazione per la somministrazione del vaccino anti-Covid rimane lo stesso.

Basta collegarsi al sito ufficiale della campagna vaccinale di regione Lombardia e accedere alla sezione del sito per la categoria di riferimento, in questo caso “Cittadini con età uguale o maggiore di 16 anni”.

In provincia di Cremona la popolazione di 16 e 17 enni è di circa 6.300 persone, di queste circa l’82% ha già completato il primo ciclo vaccinale. Significa che ad aver diritto alla terza dose sono allo stato attuale circa 5.200 ragazzi.

